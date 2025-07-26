وفاة ابن الـ 12 عاماً غرقاً في أحد منتجعات المنية

لقي ابن الـ12 عاماً حتفه بعد غرقه في أحد المنتجعات البحرية في منطقة المنية، أثناء ممارسته السباحة مع ذويه.

وينحدر الفقيد من بلدة بيت الفقس في قضاء الضنية.

حادث غرق مأساوي

وقع حادث الغرق خلال رحلة عائلية إلى أحد المنتجعات المعروفة في المنية، حيث فُقد الاتصال بالضحية لفترة وجيزة قبل أن يُعثر عليه تحت المياه، وقد تم انتشاله في حالة حرجة.

تدخل فرق الإسعاف

سارعت فرق الإسعاف إلى المكان وحاولت إنعاشه ميدانيًا، قبل نقله إلى المستشفى، حيث تبيّن لاحقًا أنه فارق الحياة متأثرًا بتوقف التنفس والغرق.

دعوات للتشدد بالسلامة العامة

أعاد هذا الحادث تسليط الضوء على ضرورة التشدد في إجراءات السلامة المائية في المنتجعات، خصوصًا خلال موسم الصيف وارتفاع عدد الزوار.

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