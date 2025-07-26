حريق مأساوي في طرابلس يودي بحياة طفلين أثناء نومهما

أسفر حريق مروّع اندلع داخل منزل في مدينة طرابلس عن وفاة طفلين حرقًا أثناء نومهما، في واحدة من أكثر الحوادث المؤلمة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

الحريق اندلع ليلًا والطفلان كانا نائمين

وفي التفاصيل، اندلع الحريق داخل شقة سكنية في طرابلس بينما كان الطفلان، البالغان من العمر حوالي سنتين ونصف، نائمَين. وعلى الرغم من محاولات أبناء المنطقة وصاحب الشقة (والد الطفلين) إنقاذهما، إلا أن النيران كانت أسرع، ما أدى إلى وفاتهما احتراقًا.

الدفاع المدني أنهى عمليات الإخماد

تم نقل جثمانَي الطفلين إلى المستشفى الحكومي في القبة، في حين أنهت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد قرابة الساعة العاشرة ليلًا.

التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.

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