توقيف عسكري وزوجته السورية بتهمة تعنيف أطفال في البقاع: مشاهد “مروّعة لا تمتّ للإنسانية بصلة”

في حادثة مروعة أثارت موجة غضب واسعة في البقاع، أصدر معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان الشرتوني، قرارًا بتوقيف عسكري وزوجته السورية بعد تورطهما في تعنيف أطفال في البقاع داخل منزلهم.

ووفق التحقيقات الأولية، أقدمت الزوجة على حرق ابنة زوجها البالغة من العمر 9 سنوات بواسطة سكين، إضافة إلى ضرب شقيقها وتعنيفه جسديًا، وسط علم الأب وتواطئه الكامل، بحسب مصادر التحقيق.

وعلى الفور، أمر القاضي الشرتوني بتوقيف الزوجين وفتح ملف حماية عاجل لضمان السلامة الجسدية والنفسية للأطفال، مشددًا على ضرورة عدم التساهل مع هذه الأفعال التي “لا تمتّ للإنسانية بصلة”.

وفي تطوّر خطير، أفادت المصادر أن شقيق الزوجة الموقوفة قام بعد تنفيذ قرار التوقيف بـتهديد أقارب العائلة الذين تعهّدوا برعاية الأطفال، عبر اتصال مباشر، ما دفع القضاء إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الأطفال والجهات التي تتولى رعايتهم مؤقتًا.

وتتواصل المعالجة القضائية والأمنية الدقيقة للقضية، وسط دعوات حقوقية وشعبية إلى تطبيق أقصى العقوبات بحق أي شخص يتورّط في أعمال عنف أسري، تأكيدًا على أن حماية الطفولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

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