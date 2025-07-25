طوق أمني في طرابلس بعد الاشتباه بحقيبة

ضرب الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا في شارع المصارف وسط مدينة طرابلس، بعد الاشتباه بحقيبة موضوعة في المكان، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة ومنع المواطنين من الاقتراب.

وقد حضرت وحدة من الخبير العسكري التابع للجيش اللبناني إلى الموقع للكشف على الحقيبة. ووفقًا للمعلومات الأولية، تبيّن أن الحقيبة فارغة وتعود لآلة موسيقية، كان قد نسيها أحد الأشخاص عن طريق الخطأ.

وأكدت مصادر أمنية أن “لا داعي للهلع، فالوضع تحت السيطرة الكاملة”، مشددة على استمرار الجهوزية الأمنية في المنطقة لأي طارئ.

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