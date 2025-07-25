نداء للعثور على المفقود محمود عبد الفتاح بعد مغادرته منزله في دير قوبل دون عودة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

محمود أحمد عبد الفتاح (مواليد عام 1982، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 24-7-2025، منزله الكائن في محلة دير قوبل، ولم يعد.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 433140- 05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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