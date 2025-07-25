جمعية “جاد” تشيد بتوقيف أحد كبار تجّار المخدرات: إنجاز نوعي للشرطة القضائية

أثنت جمعية “جاد – شبيبة ضد المخدرات” في بيان، على الجهود الجبارة التي بذلها رئيس الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه وجميع الضباط والعناصر العاملين تحت إمرته، وأثمرت توقيف أحد كبار تجار المخدرات الدوليين”.

واعتبرت “هذا الإنجاز النوعي خطوة حاسمة في مسيرة مكافحة آفة المخدرات، ويؤكد من جديد الدور المحوري الذي تؤديه الشرطة القضائية في حماية المجتمع، وصَون مستقبل الشباب والأولاد من خطر الانزلاق نحو الإدمان والانحراف”.

وإذ ثمنت “هذا الإنجاز”، طالبت “القضاء اللبناني بالتشدّد في إصدار أقصى العقوبات بحق كل من يعبث بأمن هذا الوطن وصحة أبنائه”.

وختمت: “كل التقدير لرجال القانون الساهرين على أمن المجتمع، فأنتم الحصن المنيع في وجه هذا الخطر المتفشي”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.