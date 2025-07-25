سرقة في المشرفية: عصابة من التبعية السورية تسطو على محل فروج العزير وتفرّ بأكثر من 3000 دولار

شهدت محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة سرقة نفذها ثلاثة أشخاص من التبعية السورية، استهدفت محل فروج العزير العائد للمواطن سيف العزير، وذلك بتاريخ 24 تموز 2025.

مبلغ مسروق وتحطيم محتويات

وبحسب المعلومات المتوافرة، تسلل اللصوص إلى داخل المحل وقاموا بسرقة مبلغ مالي يُقدّر بأكثر من 3000 دولار أميركي، كان قد وضعه صاحب المحل جانبًا لتأمين مستلزمات العمل. لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بل عمد المعتدون إلى كسر وتحطيم محتويات وأساسيات المحل قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة.

نداء للتبليغ والمساعدة

صاحب المحل ناشد المواطنين وكل من قد يكون تعرّف على وجوه أفراد العصابة، التعاون والمساعدة من خلال التواصل عبر الرقم التالي:

81748166

تتابع الجهات الأمنية التحقيقات لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم في أسرع وقت.

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