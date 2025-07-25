بالفيديو.. حرائق الأحراج: الدفاع المدني في مواجهة مفتوحة لحماية الأرواح والطبيعة

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

بين نيران الأحراج ونداءات الاستغاثة.. الدفاع المدني في مواجهة مفتوحة ليلًا ونهارًا لحماية المواطنين والحفاظ على الثروة الحرجية pic.twitter.com/TrVyRwizfU — Cedar News (@cedar_news) July 25, 2025

يواصل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، وبجهوزية كاملة، تنفيذ مهامهم في مواجهة حرائق الغابات الواسعة التي اجتاحت عددًا من المناطق اللبنانية، في ظل ظروف مناخية دقيقة ومواقع جغرافية وعرة تعيق عمليات التدخل السريع، الفيديو:

بين نيران الأحراج ونداءات الاستغاثة.. الدفاع المدني في مواجهة مفتوحة ليلًا ونهارًا لحماية المواطنين والحفاظ على الثروة الحرجية pic.twitter.com/rpMITuikuA — Cedar News (@cedar_news) July 25, 2025

فمنذ تاريخ ٢٢ تموز الجاري، لا يزال حريق هائل يلتهم مساحات شاسعة من الأحراج في منطقة مشمش – حرار، وامتد إلى وادٍ حرجّي في منطقة الهرمل. وبسبب وعورة المنطقة وغياب الطرقات التي تسمح بوصول الآليات، تمّت الاستعانة بطوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني التي نفّذت سلسلة من الغارات المائية في محاولة للسيطرة على النيران، فيما عمل عناصر الدفاع المدني على مدى الأيام الماضية على تغذية البرك الصناعية بالمياه لتأمين استمرارية عمليات الإطفاء الجوية.

وفي بلدة عيتا الفخار، اندلع حريق كبير في منطقة حرجية وعرة، وقد تدخلت فرق الدفاع المدني بمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، التي ساهمت بشكل أساسي في تطويق النيران والسيطرة عليها. وتُنفّذ حاليًا عمليات تبريد ومراقبة دقيقة منعًا لتجدّد الحريق.

وفي قضاء عكار، واجهت الفرق تحديات كبيرة لإخماد حريقين ضخمين في بلدتي الحصنية وبرقايل، وقد نُفذت عمليات التدخل باستخدام آليات متخصصة في ظل صعوبات ناجمة عن الرياح والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

كما سُجّل حريق واسع النطاق أمس في بلدة كفريا، وتمكّنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد تدخل سريع وفعّال، ساهم في منع امتداد النيران إلى المحيط السكني.

وفي السياق نفسه، اندلع فجر اليوم حريق في بلدتي كفرقطرة والمطلة – قضاء الشوف، حيث عملت الفرق على تطويق النيران وإخمادها بالتعاون مع مراكز مجاورة.

وفي موازاة العمليات الميدانية لمكافحة الحرائق، أنقذ عناصر الدفاع المدني حياة مواطنة تبلغ من العمر ١٦ عامًا كانت تحاول الانتحار قفزًا من الطابق الثامن في أحد المباني في منطقة الليلكي. فبعد محاورة مطوّلة وهادئة، أقنعها عناصر الدفاع المدني بالتراجع عن قرارها، وتمّ في الوقت نفسه تثبيت فراش هوائي أسفل المبنى، وذلك بحضور عناصر من قوى الأمن الداخلي وممثلي جمعية “Embrace”. وقد نُقلت المواطنة إلى مستشفى سان جورج – الحدث وهي بحالة مستقرة.

وإذ تشيد المديرية العامة للدفاع المدني بتفاني عناصرها واستجابتهم السريعة لمختلف النداءات، تؤكّد استمرار الجهوزية الكاملة في مواجهة أي طارئ.

وتُحذّر المديرية العامة للدفاع المدني بشدة من خطورة التهاون في إشعال النيران في الطبيعة، وتؤكّد أنها لن تتوانى، بالتنسيق مع القضاء والقوى الأمنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق عمدًا أو نتيجة الإهمال. إنّ المسّ بالثروة الحرجية وبسلامة المواطنين جريمة لن تمرّ من دون محاسبة.

كما تجدّد دعوتها المواطنين إلى الامتناع التام عن إشعال النيران في الطبيعة، حفاظًا على السلامة العامة والثروة الحرجية، وتدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو حالة طارئة عبر الاتصال على الرقم ١٢٥، أو عبر خدمة واتساب على الرقم 70192693.

وتتوجّه المديرية العامة للدفاع المدني بالشكر والتقدير إلى قيادة الجيش اللبناني، ولا سيما القوات الجوية، على مؤازرتها الفاعلة وجهودها الحثيثة التي أسهمت في تعزيز فعالية التدخلات واحتواء النيران في المناطق الوعرة.

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