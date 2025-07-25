المشروبات الروحية في صدارة النقاش: إعادة انتخاب أبي رميا نقيبًا للتجار والمستوردين

في خطوة تعكس أهمية المشروبات الروحية في الاقتصاد اللبناني، أعادت الجمعية العمومية لنقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان انتخاب ميشال أبي رميا نقيبًا لها، بإشراف وزارة العمل، وبمشاركة واسعة من أعضاء النقابة. وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات اللجنة السابقة ومناقشة مستقبل القطاع.

إنجازات وإجماع نقابي

استهلّ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني وتكريم الراحلين جورج داوود والدكتور كارلوس العضم. ثم عرض النقيب أبي رميا أبرز إنجازات النقابة، ليُطرح بعدها اقتراح برفع قيمة الاشتراك السنوي، ومقترح تنظيمي جديد، وكلاهما نالا موافقة الجمعية العمومية بالإجماع.

انتخابات بالتزكية والوجوه القديمة تتجدّد

بعد فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، أعلن أبي رميا فوز المرشحين بالتزكية. وقد تشكلت اللجنة الجديدة من:

ميشال أبي رميا: نقيبًا

شربل روكز: نائبًا للنقيب

إلياس زغيب: أمينًا للسر

هشام محمود: أمينًا للصندوق

إيلي أبي رميا، أيلي شديد، بسام سلمان، غاندي نصّار: مستشارين

خطة النقابة: ضبط السوق وتنظيم قطاع المشروبات الروحية

في كلمته، أكد أبي رميا أن “المسؤولية كبيرة، وقطاع المشروبات الروحية بحاجة لحماية وتنظيم”. وحدد ثلاث أولويات رئيسية للنقابة:

مكافحة التهريب وتعزيز الشفافية

مواجهة التهريب الذي يضرب المنافسة العادلة ويؤذي مالية الدولة ستتم عبر التعاون مع الجهات الرسمية لضبط السوق وملاحقة المخالفين.

تنسيق دائم مع الدولة اللبنانية

النقابة تسعى لشراكة فعالة مع الوزارات المختصة، لا سيما الجمارك، بما يخص الاستيراد والضرائب على المشروبات الروحية، مع رفض أي إجراءات ترهق المواطن والتاجر.

تحديث القوانين وتوسيع التمثيل النقابي

تهدف النقابة إلى إشراف مباشر على كل استيراد للكحول وتوسيع تمثيلها، مع إطلاق ورشة تحديث تشريعية تتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية.

خاتمة

أكد أبي رميا في ختام كلمته أن النقابة ستكون “صوتًا قويًّا على طاولة القرار، ومدافعًا شريفًا عن مصالح مستوردي وتجار المشروبات الروحية، ضد كل ما يسيء للقطاع أو يخرق القانون

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