الأمن العام يُقفل محلًا غير شرعي للسوريين في برعشيت

الأمن العام ختم اليوم بالشمع الأحمر محلًا غير قانوني يديره سوري في بلدة برعشيت – قضاء بنت جبيل، وذلك ضمن إطار متابعة ملف المؤسسات المخالفة التي يديرها أجانب.

تنفيذًا لتوجيهات النيابة العامة والأمن العام

العملية نُفذت من قبل دورية تابعة لمركز أمن عام تبنين الإقليمي، وبإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في النبطية ممثلة بالقاضي غسان الأتات، تنفيذًا لقرار المدير العام للأمن العام.

نشاط غير قانوني

المحل المخالف هو ورشة لتنجيد وخياطة وتركيب البرادي، وجرى ضبطه بعد التحقق من أنه يعمل من دون أي ترخيص قانوني، في ظل استمرار الحملة لضبط اليد العاملة غير الشرعية والأنشطة الاقتصادية المخالفة.

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