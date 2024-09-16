بالفيديو: الشرطة الالمانية تجري عملية أمنية بعد انفجار في كولونيا

العالم
By moon

صحيفة ألمانية: الشرطة تجري عملية أمنية بعد انفجار في وسط مدينة كولونيا، الفيديو:

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