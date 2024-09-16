بالفيديو: الشرطة الالمانية تجري عملية أمنية بعد انفجار في كولونيا

صحيفة ألمانية: الشرطة تجري عملية أمنية بعد انفجار في وسط مدينة كولونيا، الفيديو:

VIDEO: A police operation is under way after an explosion in Cologne, Germany https://t.co/PgEYbRPFnk pic.twitter.com/1KTl6leQzW — Cedar News (@cedar_news) September 16, 2024