بالفيديو: الشرطة الالمانية تجري عملية أمنية بعد انفجار في كولونيا

بالفيديو: الشرطة الالمانية تجري عملية أمنية بعد انفجار في كولونياالعالم By moon 09/16/2024 صحيفة ألمانية: الشرطة تجري عملية أمنية بعد انفجار في وسط مدينة كولونيا، الفيديو: VIDEO: A police operation is under way after an explosion in Cologne, Germany https://t.co/PgEYbRPFnk pic.twitter.com/1KTl6leQzW— Cedar News (@cedar_news) September 16, 2024 بالفيديو والصور: حادث بسبب الامطار عند مفرق فالوغا «AK-47» السلاح السوفياتي «الأسطوري» حاضر في محاولة اغتيال… بالفيديو: فيسبوك يحذف الصفحة الخاصة بمطلق النار في محاولة… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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