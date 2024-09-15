بالفيديو: مسيرة من ⁧‫لبنان‬⁩ تحلق 10 دقائق في الأجواء الإسرائيلية

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By moon

مسيرة من ⁧‫لبنان‬⁩ تحلق 10 دقائق في الأجواء الإسرائيلية دون اعتراض، الفيديو:

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