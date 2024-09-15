بالفيديو: مسيرة من ⁧‫لبنان‬⁩ تحلق 10 دقائق في الأجواء الإسرائيلية

بالفيديو: مسيرة من لبنان تحلق 10 دقائق في الأجواء الإسرائيليةفيديو By moon 09/15/2024 مسيرة من لبنان تحلق 10 دقائق في الأجواء الإسرائيلية دون اعتراض، الفيديو: Israeli Media: Hezbollah drones are flying over Galilee, reaching the Jordan River. pic.twitter.com/XpSgXRmdMG— Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024 مديرية الشؤون العقارية أعلنت جدول استقبال المعاملات في… العثور على جسم مشبوه في زغرتا.. ما علاقة الضربة الاخيرة على… غالانت: احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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