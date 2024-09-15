بالفيديو: مسيرة من ⁧‫لبنان‬⁩ تحلق 10 دقائق في الأجواء الإسرائيلية

مسيرة من ⁧‫لبنان‬⁩ تحلق 10 دقائق في الأجواء الإسرائيلية دون اعتراض، الفيديو:

Israeli Media: Hezbollah drones are flying over Galilee, reaching the Jordan River. pic.twitter.com/XpSgXRmdMG — Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024