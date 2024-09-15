بالفيديو: إشكال كبير بين في ساحة القدس في صيدا

شهدت ساحة القدس في صيدا اشكالاً بين شبان من الجماعة الاسلامية وآخرين من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، تخلله اطلاق نار، فتدخلت قيادة الجماعة الاسلامية وعملت على حل الإشكال قبل ان تحضر القوى الامنية وتفتح تحقيقا بالموضوع.

بالفيديو: إشكال كبير بين في ساحة القدس في صيدا https://t.co/nDmKG4rXe6 pic.twitter.com/wgGKrap4qr — Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024

ولفت المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود إلى ان “الإشكال تم حله ونحن الان في مناسبة ذكرى مولد اشرف الخلق سيدنا محمد وقضيتنا هي القضية الفلسطينية ومقاومة العدو الاسرائيلي وهي اكبر واهم من ان ندخل في زواريب من هنا او هناك”.