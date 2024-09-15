بالفيديو: إشكال كبير بين في ساحة القدس في صيدا

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By moon

شهدت ساحة القدس في صيدا اشكالاً بين شبان من الجماعة الاسلامية وآخرين من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، تخلله اطلاق نار، فتدخلت قيادة الجماعة الاسلامية وعملت على حل الإشكال قبل ان تحضر القوى الامنية وتفتح تحقيقا بالموضوع.

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ولفت المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود إلى ان “الإشكال تم حله ونحن الان في مناسبة ذكرى مولد اشرف الخلق سيدنا محمد وقضيتنا هي القضية الفلسطينية ومقاومة العدو الاسرائيلي وهي اكبر واهم من ان ندخل في زواريب من هنا او هناك”.

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