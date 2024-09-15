بالفيديو: انفجار في معمل لانتاج المعكرونة في تركيا

انفجار في معمل لانتاج المعكرونة في ولاية سكاريا التركية يسفر عن إصابة 20 شخصا كحصيلة أولية، الفيديو:

VIDEO: Explosion at Turkish Pasta Factory Injures 20 people https://t.co/t3dw49oXnq pic.twitter.com/2nwgSmIn8F — Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024