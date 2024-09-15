بالفيديو: انفجار في معمل لانتاج المعكرونة في تركيا

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By moon

انفجار في معمل لانتاج المعكرونة في ولاية سكاريا التركية يسفر عن إصابة 20 شخصا كحصيلة أولية، الفيديو:

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