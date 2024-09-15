بالفيديو: شظايا صواريخ اعتراضية أصابت محطة قطارات في جنوب تل أبيبالعالم By moon 09/15/2024 شظايا صواريخ اعتراضية أصابت محطة قطارات في جنوب تل أبيب، فيديو: بالفيديو: شظايا صواريخ اعتراضية أصابت محطة قطارات في جنوب تل أبيب https://t.co/LLrSx74u0L pic.twitter.com/14cYtmlBnU— Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024 بالفيديو والصور: حادث بسبب الامطار عند مفرق فالوغا بالفيديو: الشرطة الالمانية تجري عملية أمنية بعد انفجار في… «AK-47» السلاح السوفياتي «الأسطوري» حاضر في محاولة اغتيال… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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