شظايا صواريخ اعتراضية أصابت محطة قطارات في جنوب تل أبيب، فيديو:

بالفيديو: شظايا صواريخ اعتراضية أصابت محطة قطارات في جنوب تل أبيب https://t.co/LLrSx74u0L pic.twitter.com/14cYtmlBnU — Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024