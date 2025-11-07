5 آلاف دولار و“لابتوب” مسروق… والمشتبه به موقوف



في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وتوقيف مرتكبيها، وبعد ادّعاء خ. ز. (مواليد عام 1992، سوري) بتاريخ 02-06-2025، ضد مجهول، بجرم سرقة مبلغ /5،000/ دولار أميركيّ، وجهاز محمول “Laptop” من محاله في بلدة تعلبايا، كثّفت مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة استقصاءاتها وتحريّاتها لمعرفة هويّة الفاعل وتوقيفه

وبعد التعميم عنه عبر شعبة العلاقات العامّة، بنتيجة المُتابعة، وبتاريخ 30-10-2025، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد مكان وجوده في البلدة المذكورة، وتوقيفه. وتبيّن أنه يُدعى

ف. أ. (مواليد عام 1987، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه

أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ

