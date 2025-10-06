تجمع الاطباء في “يوم الطبيب العالمي”: لتكريم الطبيب وزيادة معاشه التقاعدي

دعت هيئة المكتب التنفيذي في “تجمع الاطباء”، الى “تكريم الطبيب اللبناني، في “يوم الطبيب العالمي”⁩، وطالبت في بيان،”مجلسي نقابتي الاطباء في بيروت و طرابلس، بزيادة المعاش التقاعدي للطبيب، الذي قدّم التضحيات الجسام، وصولاً إلى الشهادة، خلال العدوان الاخير على لبنان، و في اثناء مواجهة جائحة الكورونا”.

و ختمت: “هذا اليوم العظيم، هو يومٌ مجيد ، لتكريم ⁧الأطباء وتقدير مساهماتهم القيمة، في خدمة المرضى و علاجهم، وفي تقديم ⁧العناية الصحية⁩ للمواطنين. كل عام و انتم ايها الاطباء وعائلاتكم ومواطنيكم بألف خير. السلام الابدي لارواح الزملاء الراحلين”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.