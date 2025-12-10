معرض الميلاد في مدرسة “يوحنا لودفيك شنلر” – خربة قنافار

أقامت “رابطة خريجي وأصدقاء شنلر”برئاسة جيمي نعيم، معرض الميلاد 2025، في مدرسة يوحنا لودفيك شنلر – خربة قنافار على مدى ثلاثة ايام، برعاية بلدية خربة قنافار وحضور فاعليات تربوية واجتماعية، تخلّله تكريم عدد من قدامى مؤسسي الرابطة،

وشكرت الرابطة للبلدية رعايتها الحدث ولمديرة المدرسة أوديت مخول “دعمها المستمر وثقتها الدائمة بالرابطة ومبادراته، وجميع المشاركين والداعمين والمتطوّعين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث المميّز”، مؤكدةً “استمرارها في تنظيم نشاطات تعزّز روح الانتماء والتواصل بين المدرسة وأبنائها والمجتمع”.

