يازا تحذّر من مخاطر لوحات الإعلانات والطاقة الشمسية خلال العواصف

حذرت جمعية يازا (YASA ، في بيان ، “في ظل العواصف والرياح القوية، من المخاطر الجدية الناتجة عن الإهمال في تثبيت أنظمة الطاقة الشمسية ولوحات الإعلانات على الطرقات وعلى المباني”، وتوجهت “بشكل أساسي إلى وزارة الداخلية والبلديات، مطالِبة إيّاها بالتحرّك العاجل وتعميم توجيهات واضحة على البلديات واتحادات البلديات والمحافظات وكافة الجهات المعنية، للتشدد في تطبيق معايير السلامة وإجراء الكشف الميداني الفوري”.

وأشارت الجمعية االى “ان أي تقصير في هذا المجال، قد يكلّف أرواحًا ويعرّض الممتلكات والسلامة العامة والمرورية لخطر جسيم”، معلنا ان “الوقاية مسؤولية مشتركة”.

