وفاة العميد الركن المتقاعد منير مرعي ونبذة عن حياته

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد منير مرعي، الذي توفي بتاريخ 1 /11 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 1 /7 /1934 بتاتر – عاليه.

– تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1954

– تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1984

– حائز عدة أوسمة منها: الحرب، الاستحقاق اللبناني درجة أولى، الأرز الوطني من رتبة ضابط، بالإضافة إلى تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

– متأهل وله 3 أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 3 /11 /2025 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدته بتاتر، حيث يُقام المأتم الساعة 13.00، في مركز رابطة آل مرعي الخيرية.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 4 و5 /11 /2025 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في مركز الرابطة المذكورة أعلاه.

