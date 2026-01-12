وفاة العميد الركن المتقاعد جان فرح ونبذة عن حياته

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد جان فرح ، الذي توفي بتاريخ 12 /1 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 1 /7 /1935 جبيل.

– تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18 /9 /1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1986.

– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

– عازب.

يُنقل الجثمان بتاريخ 14 /1 /2026 الساعة 11.00 من مستشفى سيدة مرتين – جبيل إلى كنيسة مار يعقوب الرعوية – جبيل حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي بتاريخي 13 و14 /1 /2026 اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يعقوب الرعوية – جبيل، أو عبر الاتصال بابن شقيقة الفقيد السيد جان كلود فرح على رقم الهاتف 110611 /03.

