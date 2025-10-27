وفاة الإعلامي بسام برّاك عن 53 عاماً بعد صراع طويل مع المرض

غيّب الموت الإعلامي الزميل بسّام براك بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا مهنيًا وإنسانيًا كبيرًا في عالم الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.

بدأ الراحل مسيرته الإعلامية عام 1991 من خلال شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI) وإذاعة صوت لبنان، حيث قدّم نشرات الأخبار وغطّى أبرز الأحداث السياسية والثقافية محليًا ودوليًا، كما اشتهر بتقديمه برنامج «خبرة عمر».

وفي عام 2010، انتقل إلى قسم الأخبار في تلفزيون المستقبل، قبل أن يتفرغ لاحقًا لتدريب الصحافيين والمذيعين على اللغة العربية وفنون الأداء الإخباري والإلقاء بالفصحى.

عمل براك مدرّبًا في مؤسسات إعلامية عدّة في لبنان والخارج، منها تلفزيون لبنان، صوت لبنان، تيلي لوميار، قناة السومرية العراقية، وتلفزيون المملكة في السعودية، كما شارك في برنامج «مذيع العرب» كمشرف لغوي ومدرب أداء.

وشغل الراحل منصب أستاذ جامعي في كلية الإعلام في الجامعة الأنطونية، ومنسّق اللغة العربية فيها، حيث نظّم مباراة الإملاء الشهيرة بعنوان «إملاؤنا لغتنا» بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

كما مثّل لبنان في مؤتمرات الإعلام في دبي والمجلس الدولي للغة العربية، وشارك عام 2011 في نادي جامعة هارفرد في بوسطن لعرض برنامجه الأكاديمي في اللغة العربية.

إلى جانب نشاطه الإعلامي، عمل براك مدرّبًا في معهد مي شدياق للإعلام ومؤسسة «بالعربية للغة والتحديث»، حيث ساهم في تطوير الأداء اللغوي لمذيعين وصحافيين على امتداد العالم العربي.

برحيله، يفقد الوسط الإعلامي أحد أبرز الأصوات اللبنانية التي جمعت بين الاحتراف اللغوي والالتزام المهني والرسالة الأكاديمية.

