وضاح الصادق: تحوّل تاريخي في ملف المياه ببيروت

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة اكس:” نشهد اليوم تحوّلًا تاريخيًا في ملفّ المياه في بيروت، بعد إقرار اللجان المشتركة مشروع الحكومة لاستجرار المياه من الأوّلي والقرعون، على أن يتولّى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذه. ومن المتوقّع أن يؤمّن المشروع، عند اكتماله خلال نحو سنة، اكتفاءً مائيًا للعاصمة بنسبة تراوح بين 80 و90 في المئة، بانتظار إقراره في الهيئة العامة للانطلاق فورًا بالتنفيذ”.

