وزير الصناعة جو الخوري: لبنان الرسمي ليس في حالة حرب مع إسرائيل

أكّد وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري أن “لبنان الرسمي ليس في حالة حرب مع إسرائيل”، مشيرًا إلى أن المواجهة القائمة في البلاد هي بين إسرائيل وحزب الله فقط، بحسب تعبيره.

وأوضح أن هذا التوصيف يعكس، برأيه، واقع العلاقة الرسمية للدولة اللبنانية في ظل التوترات القائمة، في وقت تتواصل فيه التطورات الميدانية والسياسية على الحدود الجنوبية للبنان.

