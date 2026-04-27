وزير الدفاع الإسرائيلي: نعيم قاسم يلعب بالنار وسيحرق لبنان بأكمله

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي تحذيرًا شديد اللهجة موجّهًا إلى نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، معتبرًا أنه “يلعب بالنار”، في إشارة إلى التصعيد القائم على الجبهة اللبنانية.

وأضاف الوزير أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، قائلًا إن “هذه النار ستحرق حزب الله ولبنان بأكمله”، في تهديد مباشر بتوسيع نطاق المواجهة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.