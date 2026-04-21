وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم يتحرك لبنان ضد الحزب فسنواصل عملياتنا ضده ويمكن ان نقضي على نعيم قاسم كما قضينا على نصرالله

حذّر وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان إذا لم تتحرك الدولة اللبنانية ضد «حزب الله»، مشيراً إلى أن الاستهداف قد يطال قيادات في الحزب.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قادر على الوصول إلى شخصيات بارزة، قائلاً إنه يمكن القضاء على نعيم قاسم كما تم القضاء على حسن نصرالله

