وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح بتنفيذ خطط الحزب في لبنان ولا نطمح للتوسع

أكد وزير الخارجية في إسرائيل أن بلاده لن تسمح لـحزب الله بتنفيذ خططه أو عملياته داخل لبنان، مشدداً على استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في هذا الإطار.

وأوضح أن تفكيك البنى التحتية للحزب في جنوب لبنان سيؤدي إلى انتفاء الحاجة لوجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، مضيفاً أن إسرائيل لا تسعى إلى التمدد داخل الأراضي اللبنانية ولا تمتلك طموحات توسعية هناك.

