وزيرة الشؤون: نصف مليون نازح سوري سيعودون إلى بلادهم هذا العام ضمن خطة العودة الآمنة والمنظمة

واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اليوم عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني ممثلة برئيس جهاز الأمن القومي المقدم أحمد الميس، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).

تفاصيل العودة المنظمة

اطلعت الوزيرة على عودة عدد من السوريين العائدين إلى مناطق نزوحهم الأصلية في حمص، حلب، دمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظمة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، ويضمن تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية لضمان عودة آمنة وكريمة.

وأكدت السيّد من مدينة زحلة أن العودة المنظمة جزء من خطة حكومية أقرها مجلس الوزراء منذ الأول من تموز، بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والأمن العام والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأشارت إلى أن أكثر من 320 ألف نازح سوري قد عادوا إلى بلدهم بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، فيما أبدى أكثر من 110 آلاف نازح إضافي رغبتهم بالعودة، ليصل العدد الإجمالي المتوقع حوالي نصف مليون نازح سوري حتى نهاية العام.

التنظيم والحوافز

أكدت الوزيرة أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنظيم سوق العمل لضمان بقاء اليد العاملة السورية ضمن إطار قانوني منظم، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن العائلات المسجّلة في برنامج العودة تتلقى حوافز مالية بقيمة 100 دولار للفرد في لبنان و400 دولار للعائلة في سوريا، إلى جانب إعفاءات من الغرامات والرسوم والتسهيلات على الحدود التي يقدمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الجهات السورية.

وأكدت السيّد أن هذه العودة المنظمة ليست خطوة رمزية، بل مسار وطني وسيادي لضمان كرامة العائدين ومصلحة لبنان العليا.

دعم المنظمات الدولية

من جانبه، أكّد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماتيو لوتسيانو، أن المنظمة تواصل تسهيل العودة المنظمة الأسبوعية للسوريين بالتعاون مع المفوضية والحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى أن كل عملية عودة تتم بعناية لضمان كرامة العائدين في كل مرحلة.

كما شددت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كارولينا ليندهولم بيلينغ، على تقديرها للتعاون الوثيق والفعّال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام اللبناني والمنظمة الدولية للهجرة لضمان عودة آمنة وكريمة تمهّد لإعادة إدماج مستدام في سوريا.

