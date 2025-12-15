وزيرة الشؤون الاجتماعية: عودة 380 ألف نازح سوري وشطبهم من سجلات الأمم المتحدة

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية على منصة اكس: “خلال اجتماعنا في لجنة خطة لبنان للاستجابة LRP بحضور دولة نائب الرئيس طارق متري، وفي إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها اللجنة الوزارية المكلّفة منذ تموز 2025، عاد حتى تاريخه 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائيًا من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد عبّر نحو 74 ألفًا إضافيًا عن رغبتهم بالعودة قبل نهاية العام الحالي. ويعكس هذا التقدّم في مسار الخطة التزام الحكومة الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سوريا، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية”.

اضافت:”في هذا السياق وفي عام 2024، بلغت المساعدات النقدية الإنسانية في لبنان 434.4 مليون دولار، أي 42% من موازنة الـLRP، ونُفِّذت عبر 67 شريكًا وبدعم 27 جهة مانحة. إلا ان دراسة حديثة لفتتني حيث كشفت أنّ كلفة إيصال المساعدة عبر بعض الجمعيات تصل إلى 41% من الميزانية: أي أنّ كل 1 دولار نقدي يكلّف 0.68 دولار لتسليمه.

لهذا قرّرنا أن تمرّ كل المساعدات النقدية للبنانيين عبر البرنامج الوطني “أمان” قبل نهاية 2025 لضمان الشفافية وتقليل الهدر”.⁩⁩

