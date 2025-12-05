أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة رقم ٧٩/م/٢٠٢٥ المتعلقة بتحديد عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد في المؤسسات التربوية االرسمية والخاصة ، وجاء فيها :

وزيرة التربية تعلن عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة للمؤسسات التربوية pic.twitter.com/bBpD307oVD — Cedar News (@cedar_news) December 5, 2025





” استناداً الى احكام المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (مرسوم تشكيل الحكومة)،استناداً الى احكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد العطل المدرسية )،

استناداً الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية )، استناداً الى احكام القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس والثانويات الرسمية)،

تقفل جميع مؤسسات التعليم العالي والثانويات والمدارس والمهنيات والمعاهد الرسمية والخاصة ابتداء من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 24/12/2025 وحتى مساء يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/1/2026 ضمناً،

وفي هذه المناسبات المجيدة تتقدم وزيرة التربية والتعليم العالي من الاسرة التربوية والتعليمية في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة ، بخالص التهاني، متمنيةً لجميع اللبنانيين الخير والصحة وتخطي الازمات وللوطن الاستقرار والازدهار”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.