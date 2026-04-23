وزيرة التربية: لا إلغاء لشهادة البريفيه والتحضير جارٍ لمواعيد الامتحانات الرسمية

أكدت وزيرة التربية في لبنان أنّه لا يوجد أي قرار بإلغاء شهادة البريفيه في الوقت الحالي، مشددة على أن هذا الخيار غير مطروح رسميًا، في ظل استمرار الجدل حول مصير الشهادة المتوسطة.

وأوضحت أنّ الوزارة تعمل حاليًا على التحضير لتحديد مواعيد جميع الامتحانات الرسمية، ضمن مساعيها لإنقاذ العام الدراسي رغم الظروف الصعبة.

ويأتي هذا الموقف ليضع حدًا للإشاعات التي تحدثت عن إلغاء الامتحانات، خصوصًا مع استمرار النقاش داخل الأوساط التربوية حول تطوير نظام التقييم مستقبلًا دون اتخاذ قرار فوري بهذا الشأن.

