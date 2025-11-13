وزارة المالية تحجز زيوت نباتية ملونة تُباع كزيت زيتون في داريا

أعلنت وزارة المالية أن قوة من ضابطة صيدا – الجمركية، شعبة المكافحة البرية تمكنت من توقيف فان محمل بكمية من زيت مغشوش، عبارة عن زيوت نباتية ملونة معدة للبيع على أنها زيت زيتون.

وبعد التحقيق، اعترف ناقل البضاعة بمصدرها، ما أدى إلى مداهمة محلين ومستودع في منطقة داريا وضبط المخالفة والبضائع المغشوشة. وتم ختم المحلين والمستودع بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص، في خطوة لتعزيز مكافحة الغش وحماية المستهلك.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.