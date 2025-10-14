شركة مياه “تنورين” تعقد مؤتمراً صحافياً لتوضيح موقفها.. ما الجديد؟

عقدت شركة ينابيع مياه تنورين مؤتمراً صحافياً في مقرها في جسر الباشا توضيحاً للحقائق بعد ما أُثير حول القرار الصادر عن وزير الصحة بالوكالة نزار هاني، والمتعلق بمياه “تنورين”، وما تبعه من مواقف وتصريحات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة جورج مخول:”مؤسف ما صدر عن وزارة الصحة خصوصاً أن العيّنة التي استُند إليها لم تُسحب وفق الأصول المعتمدة ولا بحضور أيّ ممثل عن الشركة كما تفرض الأصول”، وأكد ان “المياه تخضع دورياً لفحوص، وان النتائج كافة تثبت وبشكل قاطع مطابقة “تنورين” للمواصفات”.

وأضاف:”لم نكن يوما خارج الدولة، وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن”، وشدد على أننا “نحتفظ بحقّنا في اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا، وأولويتنا تبقى التعامل مع مؤسسات الدولة وتصويب الخطأ لا يعني التصادم”.

ولفت مخول إلى أنّ “الخطأ وارد وقد يكون حصل، وهناك علامة استفهام، ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود أيّ بكتيريا”، مشيراً إلى أنّ “مختبر مستشفى الحريري ليس مختصاً بالمياه بحسب معلوماتنا”.

وطالب وزارة الصحة “بتحقيق علمي”، موضحاً “أننا لم نتبلغ بالقرار من الوزارة، وعلمنا به أوّلاً من وسائل التواصل الإجتماعيّ، والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال”.

