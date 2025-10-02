فريق من مفتشي وزارة الصحة جال على مراكز للتجميل في منطقة حاصبيا للتثبت من التراخيص

جال فريق من مفتشي وزارة الصحة برئاسة رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور محمد محيدلي وطبيبة قضاء حاصبيا الدكتورة ندى حمد على عدد من مراكز التجميل في منطقة حاصبيا للتثبت من حصولها على التراخيص والعمل بشكل قانوني .

وقد تم توجيه إنذارات وتسطير محاضر ضبط إقفال في حق عدد من المراكز المخالفة ، وانذار مراكز بضرورة استيفاء كامل الشروط القانونية والصحية”.

