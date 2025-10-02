لبنان

فريق من مفتشي وزارة الصحة جال على مراكز للتجميل في منطقة حاصبيا للتثبت من التراخيص

Published: 24 minutes ago
وزارة الصحة

جال فريق من مفتشي وزارة الصحة برئاسة رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور محمد محيدلي وطبيبة قضاء حاصبيا الدكتورة ندى حمد على عدد من مراكز التجميل في منطقة حاصبيا للتثبت من حصولها على التراخيص والعمل بشكل قانوني .

وقد تم توجيه إنذارات وتسطير محاضر ضبط إقفال في حق عدد من المراكز المخالفة ، وانذار مراكز بضرورة استيفاء كامل الشروط القانونية والصحية”.

