وزارة الصحة تقفل مركز تجميل غير مرخّص في العباسية

قام المراقب في وزارة الصحة محمد جابر ، في إطار حملة الوزارة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة ، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال وبمؤازرة دورية من فصيلة العباسية في قوى الأمن الداخلي ، بإقفال مركز تجميل غير مرخص ويقوم بأعمال مخالفة دون إشراف طبي في بلدة العباسية ، وقد ختم المركز بالشمع الأحمر، بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب.

