التعاون بين وزارة التربية والجمعيات للتوعية الرقمية في المدارس الرسمية

زار وفد من جمعية “نضال لأجل الإنسان” وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي برفقة عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب.

وضمّ الوفد رئيسة الجمعية ريما صليبا وأمين السر رأفت ناصر، وقدّموا نسخة من اقتراح القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعزيز الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتناول اللقاء دور وزارة التربية في مجال التوعية الرقمية، وسبل تعزيز التعاون بين الجمعية والمدارس الرسمية لتثقيف الطلاب حول الاستخدام المسؤول والآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

