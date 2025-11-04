وزارة التربية تعلن مواعيد استقبال طلبات المصادقات الجامعية

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي استقبال طلبات المصادقات الجامعية ايام الاثنين ابتداء من تاريخ ١٠/١١/٢٠٢٥ بالاضافة الى ايام الثلاثاء – الاربعاء والخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشر ظهرا

على ان يكون استلام المصادقات في اليوم التالي من الساعه الواحدة حتى الثالثة ظهرا وذلك في مبنى وزارة التربية، الاونيسكو ، القاعة الجديدة الطابق الارضي (G).

