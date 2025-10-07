مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عممت لانتخاب لجان الأهل في المدارس الخاصة

أصدر رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ عماد الأشقر التعميم رقم : 8 ، الموجه إلى المسؤولين عن المدارس الخاصة غير المجانية ، والمتعلق بالأصول والإجراءات الواجب اعتمادها في عملية اختيار لجان الأهل ، سندا إلى القانون 515/96 والقانون 11/81 والمرسوم 4564/81 (لجان الأهل) ، وجاء فيه :

” مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026 وعملا بأحكام القوانين المذكورة بالمرجع أعلاه، وحرصا على حسن سير العمل الإداري والتربوي وتلافيا لأي أخطاء او مخالفات عند اجراء عملية اختيار لجان الأهل تذكركم هذه المصلحة بالتالي:

ان الفصل الأول هو الموعد المحدد لاجراء عملية اختيار لجان الأهل في المدارس الخاصة التي انتهت مدة ولاية لجنتها

ولاية لجنة الأهل ثلاث سنوات (3 أعوام دراسية) قابلة للتجديد مرة واحدة شرط ان يكون للعضو أولاد في المدرسة ويتم التجديد بعد اتباع نفس الإجراءات المعتمدة لانتخاب لجان الأهل توجه الإدارة المدرسية دعوة خطية الى أولياء التلامذة لاختيار أعضاء لجنة الاهل قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد للاختيار، وتعين في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه وزمانه والجهة المخولة من المدرسة تلقي الترشيح لعضوية لجنة الأهل وقبوله او رفضه مع تبرير سبب الرفض وذلك بموجب اشعار خاص يحفظ في ملف الدعوة يكون الاجتماع قانونيا عندما يكتمل النصاب بالنصف زائد واحد من عدد أولياء التلامذة (الأكثرية المطلقة) وفي حال لم يكتمل النصاب يتوجب عقد اجتماع ثان بعد أسبوع في ذات اليوم والساعة من الأسبوع اللاحق يكون النصاب قانونيا بمن حضر يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للاختيار ب 4 أيام، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين في مكان عام وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاختيار

تشرف على عملية الاختيار لجنة ثلاثية برئاسة ممثل عن الإدارة المدرسية وعضوين اثنين من أولياء التلامذة يختارهم الرئيس من بين الأولياء الحاضرين، ويكون لوزارة التربية مندوب عنها يحضر بصفة مراقب يكون الاختيار أساسا بطريقة الاتفاق ويعتبر حاصلا بهذه الطريقة عندما يجمع خطيا 75% من الأولياء الحاضرين بجلسة قانونية (نصاب) على من يمثلهم في لجنة الأهل، اما في حال اللجوء الى الاقتراع السري يعتبر فائزا المرشح الذي ينال اكبر عدد من أصوات المقترعين، وفي حال اقتصر عدد المرشحين على العدد اللازم المطلوب او نقص فيعتبرهؤلاء المرشحين فائزين بالتزكية دون الحاجة الى اكتمال النصاب او اجراء عملية اختيار من الاجتماع الأول يكون أعضاء لجنة الأهل بمعدل ممثل واحد على الأقل من كل صف فاذا لم يترشح احد من أولياء تلامذة صف معين فليس ما يحول دون قبول ترشيح ولي او اكثر من أولياء تلامذة صف اّخر فالمهم ان يكون عدد ممثلي الأولياء في لجنة الأهل وبالتالي عدد الفائزين من المرشحين لعضوية لجنة الأهل ، معادلا على الأقل لعدد الصفوف مع مراعاة وجوب كون العدد الإجمالي مفردا” على ان لا يقل عن خمسة ممثلين والا يزيد عن 17 ممثل :

مدرسة ابتدائية يجب ان لا يقل عن خمسة أعضاء

مدرسة ابتدائية متوسطة يجب ان لا يقل عن 9 أعضاء

مدرسة متوسطة وثانوية يجب ان لا يقل عن 7 أعضاء

مدرسة كاملة المراحل يجب ان لا تقل عن 15 عضوا تسقط حكما العضوية لكل من لم يعد له ولد في المدرسة ، وعليه يتم اختيار العضو البديل المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعد الفائز الأخير في اخر عملية اختيار جرت ، اما في حال كان هناك تزكية في عملية الاختيار الأخيرة ، عندئذ يتم الدعوة الى اجراء عملية استكمال لعدد أعضاء اللجنة المطلوب ( نفس الإجراءات المتبعة لعملية انتخاب لجنة الأهل ) يشترط في العضو المرشح للجنة الأهل ، ان يكون له ولد في المدرسة منذ سنتين متتاليتين على الأقل ، الا اذا كانت المدرسة جديدة او روضة أطفال ، كذلك يجب على المرشح ان يكون موافقا على نظام المدرسة وان يكون متعلما، اما عضو اللجنة المالية في لجنة الأهل فيجب ان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الإدارية والمالية ومن غير العاملين في المدرسة

عند الانتهاء من عملية الاختيار ،يتم وضع محضر موقع من اللجنة المشرفة على العملية ويصدق عليه مندوب وزارة التربية ، وتعلن أسماء الفائزين اننا نناشد المسؤولين المعنيين التقيد ببنود هذا التعميم وللقوانين والأنظمة والنصوص الموضوعة لعملية اختيار ودور لجان الأهل وان أي مخالفة لها ستعرض مرتكبيها للتدابير المرعية الاجراء”.

