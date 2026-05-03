واشنطن تضغط: مهلة لبنان تضيق بين التسوية والانفجار الأمني

نقلت مصادر أميركية عبرMTV أنّ المهلة المتاحة أمام لبنان لم تعد مفتوحة، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة الأميريكية تنتظر صدور قرار سياسي حاسم من السلطات اللبنانية.

وأوضحت المصادر أنّ المرحلة الحالية تُعدّ مفصلية، حيث يقف لبنان أمام خيارين: إمّا التقاط الفرصة المتاحة والانخراط في مسار الحلول، أو مواجهة خطر العودة إلى التصعيد والانفجار الأمني.

