جولة ثقافية في وادي نهر الكلب الأثري لقادة فوج ومرشدات الميناء في جمعية كشاف البيئة

تابعت “جمعية كشاف البيئة” في لبنان برنامجها للتربية الوطنية، ونظمت جولة جديدة في محافظة جبل لبنان لقادة فوج الميناء البحري وفوج مرشدات الميناء، ضمن سلسلة نشاطات أطلقتها الجمعية تحت عنوان” بالعلم والإيمان تبنى الأوطان”.

وقالت في بيان:”إستهدفت الجولة وادي نهر الكلب الأثري حيث جال المشاركون في العديد من الآثار والنُصب التي تَشهد لحقبات مختلفة من تاريخ الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ولتاريخ المنطقة التي تؤلف لبنان الحديث.

وشملت الجولة 23 نصبا تذكاريا منحوتا في الحجر الجيري حول مَصّب نهر الكلب، تعود لأحداث مرت ما بين الألفية الثانية ما قبل الميلاد وحتى القرن العشرين.

وأوضح أمين سر الجمعية القائد مراد عبوشي أن “الهدف من تنفيذ البرنامج هو حرص جمعية كشاف البيئة في لبنان على تنمية قدرات القادة وتوعيتهم نحو أهم المعلومات التاريخية والثقافية التي تمتاز بها المناطق اللبنانية”، وأكد “أهمية تنظيم مثل هذه الجولات للشباب لزيادة الوعي والمعرفة بالتاريخ والثقافة والحضارة وزيادة الإنتماء لوطنهم”.

