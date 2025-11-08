الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان لا العكس: مؤتمر في سن الفيل برؤية هيلدا معلوف ملكي

في زمنٍ يتقدّم فيه الذكاء الاصطناعي بخطى سريعة نحو كلّ مجالات حياتنا، شكّل مؤتمر “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مجتمعاتنا” مساحة فكرية مميّزة جمعت بين الإنسان والآلة، وبين القيم الإنسانية والتطوّر التكنولوجي. أُقيم المؤتمر في سنّ الفيل بتنظيم مشترك بين خبيرة الذكاء الاصطناعي المعتمدة من أوكسفورد هيلدا معلوف ملكي، وليونز المنطقة 351 – نادي ليبانيوس، وبلدية سنّ الفيل، وسط حضور نخبوي من الاختصاصيين والمهتمين.

الذكاء الاصطناعي: ثورة تفكّر معنا

افتتحت ملكي اللقاء بكلمة مؤثرة أعادت من خلالها تعريف الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه ليس مجرّد “ترند” أو موجة عابرة، بل هو ثورة جديدة بعد ثورتي الكهرباء والإنترنت، تختلف لأنها “تفكّر معنا”. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية، من خرائط “غوغل” إلى اقتراحات “نتفليكس” وخوارزميات “إنستغرام”، مؤكدة أن الإنسان لم يعد منفصلًا عن التكنولوجيا بل مندمجًا بها فكريًا وسلوكيًا.

وسألت الحاضرين: “هل نحن من يسيطر على الذكاء الاصطناعي، أم أنه بدأ يفهمنا أكثر مما نفهم أنفسنا؟”، لتفتح الباب أمام نقاش فلسفي عميق حول حدود المعرفة والوعي الإنساني أمام سرعة تطور الخوارزميات.

ما بين التقنية والإنسانية

تعمّق النقاش في الجوانب العلمية والتقنية، حيث شرحت ملكي بأسلوب مبسّط مفاهيم التعلّم الآلي (Machine Learning) والتعلّم العميق (Deep Learning)، وكيف تستوعب الآلة البيانات من صور وأصوات ونصوص وأنماط سلوكية. لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية البُعد الإنساني قائلة: “الآلة تعرف الفرح تحليلاً، أما الإنسان فيعرفه تجربة.”

هذا الفصل بين الذكاء الصناعي والمشاعر البشرية شكّل محورًا أساسيًا في حديثها، إذ أكدت أن التقنية مهما بلغت دقتها تبقى عاجزة عن استبدال جوهر الإنسان وقدرته على الإحساس والإبداع.

تحذير من “الهلوسة الاصطناعية” وخطر الخوارزميات

وفي جانب آخر من المؤتمر، تناولت ملكي ظاهرة الهلوسة الاصطناعية (AI Hallucination) التي تدفع بعض النماذج إلى إنتاج معلومات خاطئة بثقة تامة، مشددة على ضرورة أن يبقى الإنسان هو “فلتر الحقيقة” في عصر المعلومات السريعة. كما حذّرت من خطر تحكّم الخوارزميات في تحديد ما نراه ونسمعه، معتبرة أن “السلطة اليوم لم تعد في يد من يحكم، بل في يد من يمتلك البيانات.”

الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين

من الناحية التطبيقية، قدّمت ملكي سلسلة من الأمثلة العملية حول كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة المؤسسات والجمعيات، مثل ChatGPT وNotion AI للتحضير للندوات، وCanva وRunway لإنشاء المحتوى البصري. وأكدت أن “الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن الإنسان، بل أداة لتوسيع قدرته على الإبداع والخدمة”.

القيم قبل التقنية

في ختام اللقاء، لخّصت ملكي رسالة المؤتمر في أربع نقاط أساسية: الوعي بدل الخوف، الفضول بدل المقاومة، القيم قبل التقنية، والاستفادة بدل المراقبة. وختمت بقولها إن “الذكاء الاصطناعي ليس خطرًا بحد ذاته، بل الجهل في استخدامه هو الخطر الحقيقي”، داعيةً إلى تعليم الآلة القيم قبل أن تفرض هي قيمها علينا.

بهذا المعنى، لم يكن المؤتمر مجرّد عرضٍ تقني، بل كان دعوةً فكريةً وأخلاقيةً لنهجٍ جديد من التفاعل بين الإنسان والآلة — تفاعلٍ يحافظ على القيم، ويصنع المستقبل بذكاءٍ مسؤول.

