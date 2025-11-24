بالفيديو: سقوط قتيل وعدد من الجرحى.. حريق في معمل “هوا تشيكن” في أنفه

توفي شاب في معمل “هوا تشيكن” ببلدة أنفه نتيجة اندلاع حريق ظهر اليوم، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشاله بعد ساعات من البحث.

سقوط قتيل وعدد من الجرحى.. حريق في معمل "هوا تشيكن" في أنفه #عاجل pic.twitter.com/0aIppMSXsT — Cedar News (@cedar_news) November 24, 2025





وأصيب ثلاثة أشخاص بحالات اختناق، من بينهم عنصر من الدفاع المدني، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

ولا يزال شخصان في عداد المفقودين داخل المعمل، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد والبحث منذ ساعات.

وتشير المعطيات الأوليّة إلى أنّ الحريق اندلع داخل أحد البرّادات الكبيرة في المعمل، ما تسبّب بتوسع النيران سريعًا، وسط حالة من القلق والترقّب بين الأهالي بانتظار استكمال عمليات البحث. (mtv)

