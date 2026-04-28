هزة أرضية في الجنوب تزامناً مع تفجير إسرائيلي لنفق في القنطرة

أفاد المعهد الجيولوجي الإسرائيلي برصد هزة أرضية خفيفة في المناطق الحدودية جنوب لبنان، تزامنت مع عملية تفجير نفّذها الجيش الإسرائيلي لنفق في بلدة القنطرة، قال إنه تابع لحزب الله.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أدّى التفجير إلى ارتجاجات قوية سُمعت وشعر بها سكان عدد من البلدات الحدودية، في حين لم تُسجَّل حتى الآن أضرار بشرية مؤكدة.

