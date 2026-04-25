هذا ما حصل في ساقية الجنزير في بيروت

شهدت إحدى مناطق العاصمة بيروت، وتحديدًا في ساقية الجنزير، إشكالًا أمنيًا تخلّله إطلاق نار في الهواء وحالة من الكرّ والفرّ في الشوارع، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين.

وفي التفاصيل، أفادت معلومات بأن قوة تابعة لـأمن الدولة اللبناني، حضرت إلى المنطقة بهدف إلزام أحد أصحاب المولدات الكهربائية بتخفيض التسعيرة المفروضة على النازحين. إلا أن صاحب المولد رفض الامتثال، مبررًا موقفه بارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى تطور الإشكال وتحوله إلى توتر ميداني.

وقد أسفر الحادث عن وقوع إصابات طفيفة في صفوف بعض المواطنين، بالتزامن مع إطلاق نار في الهواء، فيما أُشير إلى أن العناصر الأمنية حضرت بلباس مدني وعلى متن سيارات غير رسمية، الأمر الذي زاد من منسوب القلق والخوف في أوساط الأهالي.

وبحسب ما نقلته MTV Lebanon، كان من المفترض اعتماد الإجراءات القانونية اللازمة، عبر تنظيم محضر ضبط بحق المخالف في حال ثبوت التجاوز، بدلًا من تطور الوضع إلى هذا الشكل الميداني.

وفي وقت لاحق، حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان لاحتواء التوتر وإعادة الوضع إلى طبيعته، بالتزامن مع اتصالات يجريها عدد من النواب وفعاليات بيروت لمتابعة الحادثة والوقوف على ملابساتها.

وقد سُجّل استياء واسع من هذا الأداء، وسط تحذيرات من أن مثل هذه الممارسات كان من شأنها أن تدفع بالأوضاع نحو انزلاق خطير في شوارع العاصمة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.