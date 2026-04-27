هجوم من لبنان نحو الجليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الإذاعة الرسمية، عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة عرب العرامشة في الجليل الأعلى، ضمن هجوم وُصف بـ”المركّب” شمل صواريخ وطائرات مسيّرة.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي رصد عملية الإطلاق من جنوب لبنان، قبل أن يردّ بإطلاق صواريخ في منطقة الجليل الأعلى، وسط حالة استنفار أمني واسعة على طول الحدود الشمالية.

في موازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق الشمالية بعد رصد طائرات مسيّرة، فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار بشكل متواصل في تسعة مواقع في الجليل الغربي، إثر ما قالت إنه تسلّل مسيّرة من لبنان.

