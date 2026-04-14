هآرتس: تعليمات للسفير الإسرائيلي في واشنطن برفض وقف إطلاق النار مع لبنان

نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطّلع أنّ السفير الإسرائيلي في واشنطن تلقّى تعليمات بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار مع لبنان.

وبحسب المصدر، سيؤكد السفير الإسرائيلي خلال المفاوضات التي تنطلق اليوم في واشنطن استمرار الحرب بهدف نزع سلاح حزب الله، في موقف يعكس تشدداً إسرائيلياً حيال مسار التهدئة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية الدولية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.