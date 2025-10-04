نواف سلام يطالب بتسليم قاتل بشير الجميل: محفوض يشيد بشجاعته وإقدامه

اعتبر رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض انه ‏”تكاد مفاجآت نواف سلام ⁦‪‬⁩ لا تنضب، وآخر خطواته كانت طلبه من الدولة السورية تسليم لبنان قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميل. وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على شجاعةٍ وإقدامٍ لرئيس الحكومة اللبنانية. فليكمل هذا الرجل مساره الصحيح، لأن قطف ثمار ما يزرعه يؤسّس للنهوض بالجمهورية نحو إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها.

محفوض وفي تصريح له قال: “‏نواف سلام، لك منّا كل الاحترام والتقدير”.

