سلام يطلب تحقيقًا عاجلًا في أحداث ساقية الجنزير

طلب نواف سلام إجراء تحقيق فوري في أحداث العنف التي شهدتها منطقة ساقية الجنزير في بيروت، والتي تضمنت إطلاق نار وإرعابًا للمواطنين من قبل عناصر أمنية. وأكد أن هذه التصرفات غير مقبولة مهما كانت الأسباب، مشددًا على اتخاذ إجراءات مسلكية وقضائية بحق المسؤولين.

ودعا سلام المواطنين إلى التحلي بضبط النفس حفاظًا على أمن العاصمة. وكانت قوة من أمن الدولة قد حضرت إلى المنطقة، حيث تطور إشكال مع أحد أصحاب المولدات وبعض الشبان إلى مواجهات أسفرت عن إصابات طفيفة وإطلاق نار في الهواء.

