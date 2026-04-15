نواب بيروت يجتمعون غداً لمناقشة ضبط السلاح غير الشرعي في العاصمة

تستعد مجموعة من نواب بيروت للمشاركة في مؤتمر يُعقد قبل ظهر يوم غد الخميس، خُصّص لبحث ملف منع السلاح غير الرسمي داخل العاصمة.

وبحسب مصادر “الحدث”، سيشارك في المؤتمر معظم نواب بيروت، فيما سيغيب كلّ من النائب أمين شري (حزب الله)، والنائب محمد خواجة (حركة أمل)، والنائب عماد الحوت (الجماعة الإسلامية).

وقد تم التوافق بين النواب على البيان الختامي ومندرجاته، الذي يشدد على ضرورة إخلاء بيروت من السلاح غير الشرعي، والحفاظ على أمن العاصمة، واحترام خصوصيتها، والتعامل الإيجابي مع مراكز النازحين.

ومن المقرر أن يتلو البيان النائب فيصل الصايغ عن الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما كان وفد من نواب الحزب قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على أهداف المؤتمر ومضمونه.

