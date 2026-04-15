إنذار إسرائيلي عاجل لسكان جنوب لبنان: إخلاء فوري جنوب نهر الزهراني

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان، ولا سيما المتواجدين جنوب نهر الزهراني، داعيًا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى شمال النهر.

وقال في منشور عبر منصة “أكس” إن “نشاطات حزب الله تُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة”، مؤكدًا أن الجيش “لا ينوي المساس بالمدنيين”. وأضاف أن الغارات مستمرة، داعيًا السكان إلى الابتعاد عن مواقع الحزب ومنشآته ووسائله القتالية.

وشدّد على أن البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياة المدنيين وعائلاتهم للخطر، محذرًا من أن أي تحرك جنوبًا قد يكون خطيرًا، ومطالبًا بالانتقال الفوري إلى المناطق الواقعة شمال النهر حفاظًا على سلامتهم.

